Andreza: Rapidez de Moraes ajuda a reforçar discurso de bolsonaristas

Mais tarde, após a audiência de custódia, Moraes decidiu manter o bolsonarista preso no complexo prisional Bangu 8 sob a alegação de que ele "preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à Justiça."

É claro que essa decisão do Alexandre de Moraes, na circunstância, foi dada poucas horas entre ele sair do hospital e chegar em casa. [Isso] acaba levantando a bola para os bolsonaristas e fazendo com que uma parte do eleitorado acabe desacreditando também um pouco do judiciário: 'será que está pegando no pé, será que não está?'

O Daniel Silveira atentou contra a democracia?! Sem dúvida [ele atentou contra a democracia] e precisa ser punido e responder por isso, mas, na minha opinião, tem que se tomar um cuidado [com esse tipo de decisão], e não acabem ajudando a reforçar um discurso dessa extrema direita, de que na verdade é uma perseguição e não a aplicação da lei. Andreza Matais, colunista do UOL

ANA: vazamento de ácido em rio no MA é discreto e irrelevante

O monitoramento do vazamento de ácido sulfúrico nas águas do Rio Tocantins, ocorrido após colapso da ponte Juscelino Kubitschek, é considerado discreto e não relevante pelo menos até agora, afirmou Viviane Brandão, superintendente da ANA (Agência Nacional de Águas), no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (24).