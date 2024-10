Qual será a reação de Israel ao ataque com mísseis do Irã?

A promessa de Israel de responder ao ataque com mísseis do Irã está fazendo com que diplomatas busquem todas as formas possíveis para evitar uma guerra regional em grande escala.

A AFP conversou com cinco especialistas sobre os cálculos do Irã, as opções de Israel e os temores de uma escalada.

- ¿Por que o Irã realizou um ataque com mísseis? -

Considera-se que a República Islâmica tenha sofrido uma série de humilhações por parte de Israel no último ano, o que comprometeu sua estratégia de construir aliados no Oriente Médio.