Starmer admite que retomar diálogo com UE não será fácil

Essa é a primeira visita de um primeiro-ministro britânico à sede da UE desde 2020, e Starmer pretende enviar um sinal claro de que uma nova página foi virada depois que seu Partido Trabalhista expulsou os conservadores do poder.

No entanto, o líder britânico - que no referendo de 2016 votou pela permanência na UE - insistiu que "retomar" as relações não significará reverter o Brexit, que continua sendo uma questão politicamente tóxica no Reino Unido.

Em contrapartida, Starmer está sob pressão para ser mais assertivo sobre o que exatamente o Reino Unido quer da UE e o que está disposto a dar em troca.

Ainda nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, que estava sendo criticado desde 2019 por ter recebido presentes no valor aproximado de 107 mil libras (valor em 773,7 mil reais na cotação atual), anunciou a devolução de 6 mil libras (valor em 43,4 mil reais na cotação atual), a soma equivalente a vários deles.

Em sua declaração, um porta-voz da Downing Street, a residência do primeiro-ministro, disse que Starmer se comprometeu a revisar as regras sobre presentes e entretenimento.

