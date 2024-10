Grupos da sociedade civil exigem medidas contra desinformação 'sexista' da IA

"As mulheres, as pessoas trans e as pessoas não binárias estão particularmente em risco de sofrer os efeitos adversos dos conteúdos baseados em IA nas redes sociais", acrescenta o documento.

A carta, que os grupos planejam divulgar na sexta-feira, também faz uma série de recomendações para fortalecer as políticas em torno dessa tecnologia.

Entre elas, definir claramente as consequências da publicação de material explícito não consentido, implementar uma ferramenta de terceiros para detectar imagens geradas por IA e rotulá-las claramente como tal.

As organizações também exigem um procedimento consistente para que os usuários possam denunciar conteúdos prejudiciais e que as plataformas realizem auditorias anuais abrangentes de suas políticas de IA.

A carta surge a um mês das primeiras eleições nos Estados Unidos realizadas sob o auge da IA, marcadas para 5 de novembro. A acirrada disputa pela Casa Branca tem gerado uma enxurrada de desinformação.

Um alvo particular tem sido a candidata democrata Kamala Harris, que enfrentou narrativas misóginas e sexistas sobre sua condição de primeira vice-presidente mulher, negra e de origem sul-asiática na história dos Estados Unidos.