Tales: Gusttavo Lima candidato a presidente será fundo do poço ao Brasil

Gusttavo Lima, Pablo Marçal, Bolsonaro e ter que encarar o Donald Trump também no maior país, no país mais forte do mundo até o momento, porque a China está quase ultrapassando.

É um momento muito difícil para a história do Brasil, esses extremistas todos assumindo o controle da política, ameaçando, trazendo violência e ainda os loucos se elegeram.

Tales Faria, colunista do UOL

Kotscho: Se for candidato, Gusttavo Lima terá que ser abençoado por Bolsonaro

Já o colunista Ricardo Kotscho analisou que, se for mesmo candidato a presidência do Brasil, Gusttavo Lima terá que ser abençoado por Jair Bolsonaro.

Ele [Gusttavo Lima] dizia que não tem partido, que não tem grupo, não sei o quê, mas ele é bolsonarista. Se ele for candidato, ele vai ter que ser candidato abençoado pelo Bolsonaro. Não tem outro jeito, como a grande maioria do pessoal da música sertaneja é tudo o bolsonarista, o pessoal do agro e tal.