'País antes do partido': republicanos do Arizona evocam John McCain em apoio a Harris

Muitos no Arizona apoiam a rigidez fiscal dos republicanos, mas se consideram "moderados socialmente", em consonância com a figura de John McCain, ex-senador do estado e candidato republicano à presidência em 2008, que morreu de câncer há seis anos.

A derrota apertada de Trump neste estado em 2020 - a primeira no Arizona desde 1996 - se deveu, em boa medida, ao afastamento de uma parte dos republicanos da figura do magnata.

O prefeito de Mesa, o republicano John Gile, participou da convenção democrata para apoiar Kamala Harris. Gile lembra que McCain "era conhecido por dizer 'o país antes do partido'".

Ele também se irrita com os trumpistas que negam os resultados eleitorais de 2020, bloqueiam no Congresso um projeto de lei sobre imigração transparente e se opõem ao apoio militar à Ucrânia.

"Preciso lembrar aos republicanos do Arizona que sigam o exemplo do senador McCain e não sejam leais a um partido que perdeu o rumo", disse o prefeito.

- "Politicamente sem-teto" -

Em Phoenix e seus arredores, dezenas de cartazes de "Republicanos por Harris" alinham-se nas rodovias.