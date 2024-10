PSG volta atenções para Campeonato Francês após derrota na Champions

Derrotado pelo Arsenal no meio de semana (2 a 0) na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para o Campeonato Francês, com a visita ao Nice no jogo que fecha a 7ª rodada, no domingo.

Por enquanto, o PSG divide a liderança com o Monaco, ambos com 16 pontos, três a mais que o Olympique de Marselha.

Mas a noite de Champions mostrou as carências do time parisiense, sem seu líder técnico, Ousmane Dembélé, fora do jogo contra o Arsenal por não cumprir "de maneira grave as obrigações da equipe", segundo o técnico Luis Enrique.