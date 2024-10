Os Estados Unidos atacaram, nesta sexta-feira (4), 15 alvos controlados pelos rebeldes huthis no Iêmen, informou o Exército.

O Comando Central do Exército (Centcom) realizou bombardeios contra 15 alvos huthis em áreas do Iêmen controladas por esse grupo "apoiado pelo Irã", informou nas redes sociais o comando do Exército responsável pelas operações no Oriente Médio.

wd/bgs/val/dga/mar/mvv/lb