Ucrânia mata um responsável da central nuclear de Zaporizhzhya, ocupada pela Rússia

O GUR o acusou de ter "cooperado voluntariamente com os invasores russos" e de ter denunciado empregados "pró-ucranianos" da central, participando, desta forma, da "repressão" do pessoal por parte do ocupante.

O serviço de inteligência divulgou um vídeo de má qualidade que mostra um carro alvo circulando lentamente antes de explodir.

As autoridades da central nuclear, ligadas à Rússia, confirmaram que Korotki morreu em um "atentado terrorista cometido pelo regime de Kiev".

As forças russas ocupam desde março de 2022 a central de Zaporizhzhya, alvo de diversos bombardeios dos quais ambas as partes se acusam e pelos quais a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) mostrou sua preocupação em diversas ocasiões.

bur-pop/ant/mba/hgs/avl/dd

© Agence France-Presse