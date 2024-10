Hamas anuncia morte de 2 integrantes em bombardeio israelense no Líbano

Em outro comunicado, o grupo islamista anunciou a morte de "Mohammad Hussein al Lawis", em um bombardeio israelense na região de Saadnayel, no leste do país.

Por sua vez, o Exército israelense declarou que "eliminou dois terroristas de alto escalão" do braço armado do Hamas.

Segundo os militares, Mohammed Hussein estava no comando do Hamas na Judeia e Samaria, nome que Israel utiliza para se referir à Cisjordânia ocupada, além de ser "responsável pelo estabelecimento do Hamas no Líbano, a entrega de armas para ataques de foguetes contra Israel e a fabricação de armas sofisticadas".

Também afirmou que Said Ali "realizou ataques terroristas contra alvos israelenses e trabalhou para recrutar agentes do Hamas no Líbano".

Desde o início da guerra, Israel tem como alvo os responsáveis do Hamas no Líbano, que já anunciou a morte de cerca de 20 de seus membros.

Na segunda-feira, Fatah Sharif Abu al Amin, chefe do Hamas no Líbano, foi morto com sua família em um bombardeio atribuído a Israel contra sua casa no acampamento de refugiados palestinos de Al Bass, no sul do território.