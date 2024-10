Leverkusen sofre empate (2-2) em casa diante do modesto Kiel

O Bayer Leverkusen sofreu um revés doloroso e inesperado em sua campanha pela defesa do título da Bundesliga ao empatar (2-2) com o recém-promovido Kiel, após abrir uma vantagem de 2 a 0, neste sábado (5), pela sexta rodada da Bundesliga.

O Bayer está agora em quinto lugar, dois pontos atrás do líder Bayern de Munique, antes da viagem do clube bávaro para enfrentar o Eintracht Frankfurt (2º) no domingo.

E depois de vencer neste sábado o Werder Bremen por 1 a 0, o Freiburg subiu ao terceiro lugar, um ponto à frente do Leipzig (4º) que visita o Heidenheim (8º) no domingo.