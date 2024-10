'Armas fantasmas' e direitos trans estão na agenda na Suprema Corte dos EUA

Os juízes também anularam uma decisão de um tribunal do Colorado que teria excluído Trump das votações de novembro por seu papel na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

Por outro lado, nas questões explosivas do direito ao aborto e do direito de porte de armas, a Suprema Corte proferiu este ano decisões mais consensuais do que os reveses de 2022.

Em junho, defendeu o acesso à pílula abortiva e voltou a autorizar a interrupção voluntária da gravidez no estado de Idaho em casos de emergência médica.

Nesta segunda-feira, no entanto, a corte rejeitou um recurso contra uma lei similar, extremamente restritiva, sobre o aborto no estado sulista do Texas, que, portanto, continua em vigor.

Com relação às armas, um dos primeiros casos que os juízes analisarão, na terça-feira, refere-se às chamadas "armas fantasmas": armas de fogo vendidas pela internet ou em lojas como kits "compre, construa e atire", que podem ser facilmente montadas em casa.

A corte examinará a contestação dos fabricantes e proprietários de armas a uma norma da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) que exige que as armas fantasmas, assim como as outras armas de fogo, tenham um número de série e que seus compradores sejam submetidos a uma verificação de antecedentes.