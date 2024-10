Justiça dos EUA ordena que Google abra sua loja de aplicativos para a concorrência

Um juiz americano ordenou, nesta segunda-feira (7), que o Google autorize a instalação de plataformas concorrentes à sua loja de aplicativos Google Play, embora o grupo tenha informado que irá recorrer da decisão.

A ordem é resultado da derrota judicial do Google em um caso de livre concorrência iniciado pela desenvolvedora de jogos eletrônicos Epic Games, no qual um júri da Califórnia decidiu que o Google mantém um monopólio ilegal, por meio de sua loja, no sistema operacional Android para dispositivos móveis.

"Esperamos continuar apresentando nosso caso em apelação e seguiremos defendendo o que é melhor para os desenvolvedores, fabricantes de dispositivos e bilhões de usuários do Android em todo o mundo", afirmou Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios da empresa.