Kamala diz que não vai se reunir com Putin se Ucrânia não estiver representada

"Se Donald Trump fosse presidente, Putin estaria sentado em Kiev agora mesmo, sejamos claros", insistiu.

"Ele diz: 'Oh, posso acabar com ela [a guerra] no primeiro dia'. Você sabe o que é isso? É uma rendição."

Trump garante que, se retornar ao poder, acabará com a guerra da Ucrânia antes mesmo de tomar posse em janeiro, mas nunca especificou como.

"Apoiamos a capacidade da Ucrânia para se defender contra a agressão não provocada da Rússia", disse Kamala Harris.

No final de setembro, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky visitou os Estados Unidos e se reuniu com o presidente Joe Biden, e também com Kamala e Trump.

À Ucrânia preocupa a perda do apoio dos Estados Unidos em caso de vitória de Trump, porque o republicano tem sido um crítico da enorme ajuda militar e financeira de Washington a Kiev.