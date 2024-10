Quem são os reféns que permanecem em Gaza?

Antes disso, a organização islamista palestina anunciou várias mortes de reféns não confirmadas por Israel, em especial a do refém mais jovem, o bebê Kfir, sequestrado com oito meses e meio, a de sua mãe, Shiri Bibas, de 32 anos, e de seu irmão mais velho, Ariel, que fez 4 anos no cativeiro.

- Corpos levados para Gaza -

Metade dos reféns falecidos já estava morta quando foram levados para Gaza em 7 de outubro de 2023. Eles morreram durante o ataque de milicianos islamistas que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Esse é principalmente o caso dos corpos de dez soldados.

Pelo menos 28 outros reféns capturados vivos morreram em Gaza. Três deles - Yotam Haïm (28 anos), Samer al-Talalqa (25 anos) e Alon Lulu Shamriz (26 anos) - foram baleados por engano pelo Exército israelense em 15 de dezembro de 2023.

Em 1º de setembro, os corpos de seis reféns foram encontrados em um túnel em Gaza, baleados "à queima-roupa" alguns dias antes, de acordo com os israelenses.

- Nir Oz e Tribe of Nova -

A maioria dos reféns que se acredita estar viva foi sequestrada no festival de música Tribe of Nova (16) ou no Kibbutz Nir Oz (20).