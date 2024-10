Reduto democrata em pleno estado republicano do Nebraska pode decidir eleições nos EUA

Moradores como Nancy Bohnenkamp concordam e gostariam de mudar o sistema do estado para um no qual quem obtivesse mais votos levaria todos os colégios eleitorais. "Como no resto (do país)".

"Parem esta loucura", pediu.

- "Bonita e passivo-agressiva" -

Bohnenkamp considera "infantil" a febre do "ponto azul".

Mas para Precious McKesson, diretora-executiva do Partido Democrata em Nebraska, esse movimento orgânico e de base está "ensinando as pessoas que seu voto importa".

"Porque se seus votos não importassem, os republicanos não estariam trapaceando e tentando mudar o sistema".