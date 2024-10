Rússia investiga jornalistas que entraram em cidade ocupada pela Ucrânia

O Exército ucraniano lançou uma ofensiva surpresa nesta região fronteiriça em 6 de agosto, a primeira de um exército estrangeiro na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.

As forças russas lançaram uma contraofensiva e dizem ter recuperado terreno, mas a Ucrânia afirma controlar dezenas de localidades ali, e vários veículos de comunicação publicaram reportagens sobre a área ocupada pelas forças de Kiev.

A Rússia anuncia periodicamente a abertura de investigações contra jornalistas estrangeiros que visitaram a zona ocupada e, até o momento, uma dúzia deles foi alvo de acusações como essa.

Foram instaurados processos contra jornalistas do canal de televisão americano CNN, do canal italiano RAI e do canal alemão Deutsche Welle.

Os jornalistas visados nestas investigações não parecem estar na Rússia, mas podem ser condenados a até cinco anos de prisão, de acordo com o Código Penal russo.