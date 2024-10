'Questão de vida ou morte': Flórida pede que população saia antes de furacão Milton chegar

Em uma demonstração da gravidade da situação, Biden suspendeu uma viagem que tinha programada para Alemanha e Angola nesta semana, informou a Casa Branca nesta terça-feira.

- Filas em Tampa -

O sudeste dos Estados Unidos ainda se recupera do impacto devastador do furacão Helene, enquanto os serviços de emergência seguem trabalhando para ajudar as inúmeras vítimas.

Em uma cena frenética que se repetia em vários lugares da Flórida, dezenas de carros formavam fila em um ginásio em Tampa para pegar sacos de areia para proteger suas casas das inundações que Milton trará.

John Gómez, de 75 anos, ignorou as recomendações e viajou de Chicago para tentar salvar a casa que tem na Flórida.

"Acho que é melhor estar aqui caso algo aconteça", disse Gómez enquanto esperava na fila.