Suprema Corte dos EUA, reticente em invalidar regulamentação das 'armas fantasmas'

A Suprema Corte dos Estados Unidos pareceu disposta, nesta terça-feira (8), a manter a recente normativa federal que endurece o controle das "armas fantasmas", vendidas em kits fáceis de montar e sem número de série.

Os fabricantes e proprietários de armas se opõem a uma norma de 2022 do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) que exige que as armas fantasmas tenham números de série, como as demais, e que os compradores se submetam a um controle de antecedentes criminais.

A norma da ATF também exige que os vendedores dos chamados kits tipo "comprar-construir-disparar" tenham licença e mantenham um registro.