Ativistas pró-palestinos cobrem obra de Picasso com foto de Gaza em Londres

Um dos manifestantes gritou "Free, free Palestina" (Palestina livre), no momento de sua detenção.

Durante sua prisão, no chão, o manifestante disse que o governo do Reino Unido é "cúmplice do genocídio" na Faixa de Gaza e que existe um forte apoio à campanha de parar a venda de armas a Israel.

Este grupo pró-palestino protagonizou, em julho, outro ato de protesto contra a venda de armas a Israel, no Cenotáfio de Londres, o memorial oficial aos mortos em conflitos na Grã-Bretanha, e planejava, neste mesmo mês, interromper o discurso do rei Charles III.

A manifestação desta quarta-feira ocorreu pouco antes das 12h00 locais.

Em um comunicado, a Galeria Nacional afirmou que "a polícia interveio e prendeu" as duas pessoas.

"A sala está atualmente fechada, não houve danos em nenhuma obra", acrescentou o museu em seu texto.