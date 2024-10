Em 'Blitz', Steve McQueen mostra a 'perversidade' da guerra sob olhar de um menino

Para Steve McQueen, de 55 anos, que também assina o roteiro do filme, pôr um menino no centro da história foi como usar "uma página em branco" para mostrar a "perversidade" da guerra.

"Com os adultos (...) há um momento no qual tendemos a olhar para o outro lado (...) ou a não escutar", explica o diretor, ganhador do Oscar por "12 anos de escravidão" (2013).

"Mas para um menino, as coisas são boas ou más, verdadeiras ou falsas. Tudo é motivo de reflexão", destaca.

Em uma cena do filme, George, interpretado por Elliott Heffernan, observa, desconcertado, como seu bairro fica completamente destruído pelas bombas alemãs.

- "Atemporal" -

McQueen se inspirou em parte em sua infância em Londres, mas também em um trabalho em 2003 para o Museu Imperial da Guerra, que o enviou para o Iraque como "artista oficial" durante a Segunda Guerra do Golfo.