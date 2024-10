Itália busca consolidação e Alemanha reconstrução na Liga da Nações

Quem vai estrear defendendo a baliza é Oliver Baumann, o goleiro de 34 anos do Hoffenheim que, apesar de ter passado pelas categorias de base da seleção alemã, nunca jogou pela equipe principal.

Para enfrentar Bósnia e Herzegovina e Holanda, o treinador tampouco poderá contar com talentos ofensivos como Kai Havertz, Jamal Musiala e Niclas Füllkrug, todos com problemas físicos.

A Espanha, campeã europeia de 2024, não escapou à série de lesões neste início de temporada dos campeonatos europeus: às ausências de longa duração do 'maestro' Rodri e do lateral Dani Carvajal, se somou no último minuto a do jovem Nico Williams, uma das sensações da última Eurocopa e que foi cortado na terça-feira devido a desconfortos físicos.

A 'Roja', que é também a atual campeã da Liga das Nações depois de ter conquistado o título em 2023, começou a campanha com um empate na visita à Sérvia (0-0) e uma vitória por 4 a 1 sobre a Suíça, também fora de casa. Os próximos duelos serão em Múrcia e Córdoba contra Dinamarca e Sérvia, respectivamente.

- Duelos de artilheiros -

Em outro grupo da Liga A, Portugal tentará manter sua campanha 100% com visitas à Polônia e Escócia, com o eterno Cristiano Ronaldo mais uma vez na lista de convocados.