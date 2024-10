X volta a funcionar no país após 40 dias de suspensão

- Alerta -

A organização Human Rights Watch criticou tanto o X quanto o STF e considerou que o episódio deve servir de "alerta". "A proteção de direitos não pode depender dos caprichos de corporações e dos excessos de autoridades", destacou em um comunicado.

O "apagão" do X no Brasil teve uma exceção momentânea em 18 de setembro, quando voltou a estar amplamente acessível por mais de 24 horas, graças a uma manobra técnica que lhe permitiu contornar o bloqueio. Essa violação resultou no maior montante da multa que foi obrigada a pagar para voltar a operar.

Após a suspensão do X, Musk acusou o juiz de ser um "ditador maligno". Moraes, por sua vez, apontou que a plataforma permite a propagação de informações que ameaçam o sistema democrático.

ll-rsr/app/mel/jb/mvv/jb-lb

© Agence France-Presse