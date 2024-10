FMI reduz sobretaxas aplicadas a países muito endividados

O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu nesta sexta-feira (11) reduzir as sobretaxas impostas aos países fortemente endividados, como Argentina e Ucrânia.

As medidas aprovadas pelo conselho executivo da organização "reduzirão os custos de endividamento para os membros em 36%, ou cerca de 1,2 bilhão de dólares anuais", informou a diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva. "O número previsto de países sujeitos a sobretaxas no exercício de 2026 será reduzido de 20 para 13", acrescentou.

Para consegui-lo, o FMI alterou o limite a partir do qual as sobretaxas são aplicadas e ajustou as margens de juros em determinados casos. A partir de agora, haverá uma sobretaxa de 2% quando a dívida de um país ultrapassar 300% da cota designada, em vez dos 187,5% anteriores.