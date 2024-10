Pochettino estreia como técnico dos Estados Unidos em amistoso contra o Panamá

Um total de 25 atletas estão na primeira lista de Pochettino, com destaque para o retorno do goleiro Zack Steffen e do jogador da seleção olímpica Gianluca Busio, convocados pela primeira vez em 2024.

"Temos que encontrar uma forma de eles se sentirem à vontade", disse Pochettino. "Temos muito talento e precisamos trabalhar no ataque, mas a primeira coisa é não sofrer gols, ser sólidos e, assim, dar aos atacantes a oportunidade de jogar livremente."

Os Estados Unidos têm uma base de jogadores que atuam nas melhores ligas do mundo: 21 dos 25 convocados jogam na Europa, incluindo seu grande destaque Christian Pulisic (Milan), que acumula 73 jogos pela seleção nacional.

"É um jogador que vai nos ajudar agora e no futuro a colocar a equipe na posição que queremos. É um dos melhores jogadores ofensivos do mundo", garantiu Pochettino sobre o artilheiro de 26 anos.

Sobre o adversário de sábado, Pochettino elogiou o trabalho do técnico Thomas Christiansen desde que assumiu o comando da equipe.

"O Panamá é um time com uma identidade muito palpável", disse ele. "É uma equipe que se movimenta bem e cobre bem o campo. É forte e defende bem com muita gente. É difícil criar chances e acho que será uma bela partida com uma seleção do Panamá que está em ascensão."