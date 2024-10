AFP e BBC News estão entre os vencedores do prêmio francês Bayeux para correspondentes de guerra

A fotografia vencedora mostra uma mulher chorando de dor após um ataque israelense enquanto procura por vítimas nos escombros de um prédio em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 17 de outubro de 2023.

Na categoria rádio, Andrew Harding venceu com "Sara's Story", uma investigação internacional para encontrar o traficante de pessoas que lançou o bote no qual Sara, uma menina iraquiana de 7 anos que se afogou ao tentar atravessar o Canal da Mancha com sua família, morreu.

O jornalista de Gaza Rami Abou Jamous ganhou o primeiro lugar na categoria imprensa escrita por "Gaza Diary", um diário de sua vida diária como deslocado em Rafah, depois de ser forçado a fugir de sua casa na Cidade de Gaza diante do avanço do Exército israelense.

Seu compatriota Mohamed Abou Safia ganhou o prêmio de TV, juntamente com seu colega da ITV News, John Irvine, pela reportagem "The White Flag", sobre um palestino morto a tiros na Faixa de Gaza enquanto caminhava pela rua com uma bandeira branca para buscar familiares.

O conflito ucraniano também encontrou um lugar na lista de vencedores, com o prêmio do público concedido ao fotógrafo Kostiantyn Liberov Libkos por "Guerra na Ucrânia. Dor, desespero e esperança".

