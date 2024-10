Espanha e México travam batalha pela memória

Um documentário favorável à conquista espanhola, propaganda provocativa, reações à flor da pele: Espanha e México travam uma batalha pela memória, envolvidos em uma discórdia diplomática neste 12 de outubro, aniversário da chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492.

Nesta semana, no México, uma centena de pessoas se reuniram para a apresentação do documentário "Hispanoamérica, canto de vida y esperança", que enaltece o trabalho dos conquistadores do novo mundo.

A tese do filme, gravado no México, Peru, Equador e Bolívia, é simples: a Espanha civilizou uma região bárbara por meio da religião e da música e com o legado de grandeza da arquitetura barroca.