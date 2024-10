Jogo de futebol entre 'streamers' em Madri é paralisado por insultos racistas

Como nesse jogo anterior, o nível do futebol foi de menos, diante da capacidade desses 'streamers' de organizar competições com audiências dignas de torneios tradicionais.

"Poucas vezes senti algo assim desde que estou no YouTube, e já estou há dez anos", disse DjMaRiiO, capitão do time espanhol e organizador dessa partida, que conta com 9,6 milhões de inscritos em seu canal na plataforma de vídeos.

O jogo foi acompanhado por quase um milhão de pessoas no canal na Twitch de AmineMaTue (2,9 milhões de seguidores) e 450 mil no canal no YouTube de DjMaRiiO.

A atmosfera foi parecida com a de um jogo de futebol profissional: 30 mil espectadores no estádio do Atlético de Madrid, árbitros, câmeras para reprisar as jogadas e patrocinadores no campo e nas plataformas que o transmitiam online.

Houve inclusive atrações musicais antes da partida e no intervalo, com apresentações dos cantores espanhóis Dani Fernández e Morad.

O evento fez parte de um movimento de competições reais entre criadores de conteúdo na internet que geraram audiências recorde, muito além do universo dos videogames.