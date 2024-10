Kamala publica boletim médico para comprovar estado de saúde e confrontar Trump

A Casa Branca publicou neste sábado (12) um relatório médico que conclui que os 59 anos de Kamala Harris fornecem "resiliência física e mental necessária" para servir como presidente, em uma tentativa de pressionar o seu rival republicano Donald Trump a fazer uma publicação semelhante.

"A vice-presidente Harris continua com excelente saúde", disse o seu médico Joshua Simmons no relatório, acrescentando que a também candidata presidencial "possui a resiliência física e mental necessária para desempenhar com sucesso as funções da presidência".

Horas após a divulgação, o porta-voz da vice-presidente, Ian Sams, insistiu no desafio, pedindo diretamente a Trump que divulgasse seu boletim médico: "O que você está escondendo?", questionou.