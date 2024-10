Kamala sai em busca de eleitores homens

"Ela deveria tentar se sair melhor com os homens", disse em um podcast Sarah Longwell, estrategista conservadora e diretora executiva do "Eleitores Republicanos contra Trump".

Sarah citou números de uma pesquisa recente de Harvard sobre Kamala: os homens de 18 a 29 anos a apoiam com 17 pontos, e as mulheres, com 47. "Essa é uma diferença grande."

"São os homens. São os homens hispânicos. São os homens negros, o que significa que faz parte dessa questão cultural maior com os homens", ressaltou a estrategista.

Mas não é apenas Kamala que está em busca de eleitores do sexo oposto. Na semana que vem, Trump participará de um fórum com mulheres, apesar do seu histórico de escândalos sexuais e de ser criticado pelos democratas por sua posição sobre o aborto.

