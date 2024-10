Manchester City anuncia português Hugo Viana como novo diretor esportivo para 2025

O clube inglês anunciou uma homenagem a Begiristain o término da temporada.

Txiki Begiristain chegou ao Manchester City em 2012, depois de exercer o mesmo cargo no Barcelona entre 2003 e 2010, e foi quem convenceu o técnico Pep Guardiola a assumir o comando da equipe inglesa em 2016.

Ambos foram companheiros de equipe quando jogadores no Barça, no início dos anos 1990. Quando Guardiola foi técnico do time catalão (2008-2012), Begiristain era o diretor esportivo do clube.

Na era Guardiola/Begiristain, o Manchester City foi seis vezes campeão da Premier League e uma da Liga dos Campeões, a primeira da história do clube.

smg/ea/iga/pm/cb

© Agence France-Presse