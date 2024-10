Quantas crianças morreram no ataque do Hamas de 7 de outubro em Israel?

As autoridades precisaram de mais de um mês, com a ajuda de arqueólogos, para buscar entre as cinzas da casa incendiada e poder confirmar a morte de Liel.

No total, 10 menores morreram em Beeri em 7 de outubro e outros dez foram levados como reféns para Gaza, de acordo com a contagem da AFP.

No kibutz Nir Oz, o corpo de Noya Dan, de 13 anos, foi identificado em 18 de outubro junto ao de sua avó franco-israelense Carmela Dan, com quem havia passado a noite.

No kibutz vizinho de Kfar Aza, um dos locais mais afetados pelo ataque, dois adolescentes, Yonatan e Yiftah Kutz, de 16 e 14 anos, foram assassinados junto de seus pais e de sua irmã mais velha, Rotem, de 18 anos.

- Dez dias -

Durante as celebrações organizadas pelas famílias das vítimas no aniversário de 7 de outubro, a história da família Kafshiter deixou uma marca particularmente forte em Israel.