Inglaterra vence Finlândia fora de casa na Liga das Nações

A Inglaterra, que vinha de derrota para a Grécia (2 a 1) em Wembley, se recuperou e venceu a Finlândia por 3 a 1 neste domingo (13), em Helsinque, pela quarta rodada da segunda divisão da Liga das Nações da Uefa.

Depois de vencer os dois primeiros jogos em casa, contra Irlanda (2 a 0) e a própria Finlândia (2 a 0), a seleção inglesa do técnico interino Lee Carsley conseguiu uma terceira vitória para ficar a três pontos da Grécia, líder do grupo 2 da Liga B com 100% de aproveitamento.

"A equipe respondeu realmente bem, da maneira correta. Marcaram três bonitos gols, jogamos muito melhor esta noite, com muito mais controle, tivemos muita posse e criamos chances. Mas podemos melhorar", declarou Carsley após a partida.