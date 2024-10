Canadá e Índia expulsam diplomatas em tensão por assassinato de separatista sikh em 2023

O primeiro-ministro canadense afirmou antes que havia "acusações críveis" que vinculam a inteligência indiana com o crime cometido em Vancouver.

Por sua vez, a Índia "decidiu expulsar" o alto comissário em funções de Ottawa, Stewart Wheeler, seu adjunto e quatro primeiros secretários, ordenando-os a deixar o país antes da meia-noite de domingo.

A expulsão mútua de seus diplomatas de mais alto escalão constituiu em uma escalada maior do conflito.

"Não temos fé no compromisso do atual governo canadense para garantir sua segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores indiano em comunicado.

"Portanto, o Governo da Índia decidiu retirar o alto comissário [Sanjay Kumar Verma] e outros diplomatas e funcionários", acrescentou.

Também classificou de "absurdas" as acusações de que a Índia estava envolvida no assassinato e assinalou uma "estratégia para difamar a Índia com fins políticos".