Com Messi, Argentina busca recuperação contra a embalada Bolívia

Neste contexto, o técnico Lionel Scaloni pode contar com o retorno do astro Lionel Messi, recuperado de uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito que o deixou fora dos campos por quase dois meses, mas também teve que considerar diversas alterações devido a problemas físicos do restante do elenco além de suspensões.

Para esta série, o treinador da 'Albiceleste' não poderá contar com Emiliano 'Dibu' Martínez, sancionado pela Fifa por "comportamento impróprio e violação dos princípios do fair play", após fazer um gesto obsceno com o troféu da Copa América e de empurrar uma câmera de televisão mais tarde na derrota para a Colômbia.

Ele também teve que fazer mudanças na defesa, já que Cristian Romero cumpriu um jogo de sanção e retornará contra a Bolívia, enquanto Alexis Mac Allister também volta após ficar doente, o que o deixou fora do jogo contra a Venezuela. E no ataque é possível que o técnico possa contar com a volta de Lautaro Martínez para o lugar de Julián Álvarez para acompanhar Messi.

- Bolívia empolgada -

Afundada há vários dias no fundo da tabela, a Bolívia ganhou fôlego nos últimos dias e chega renovada a Buenos Aires após somar três vitórias seguidas contra Venezuela (4-0), Chile (2-1), primeira vitória como visitante há quase 30 anos, e a Colômbia (1-0), o que lhes permitiu entrar pela primeira vez na zona de classificação direta, subindo agora para o sexto lugar na tabela.

Historicamente, 'La Verde' não se saiu bem na planície do Rio de la Plata, mas recuperou terreno sob o comando do técnico Óscar Villegas, que almeja causar mais um grande impacto, com a missão de conseguir pelo menos um ponto na visita aos campeões mundiais.