Bombardeio de Mao Tsé-Tung, mísseis: como Estreito de Taiwan virou ponto de tensão

Por que é importante?

Mais de 20% do comércio marítimo internacional passa pelo estreito. Esse tráfego representou cerca de US$ 2,45 trilhões em 2022 (R$ 12,78 trilhões na cotação da época), segundo o instituto americano Center for Strategic and International Studies.

Além disso, Taiwan desempenha um papel fundamental na produção de semicondutores, fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial, entre outras aplicações. A ilha garante nada menos que 90% do abastecimento mundial nessa área.

Estes dois fatores representam um risco significativo para toda a economia mundial em caso de bloqueio, segundo vários analistas.

"Os mercados afundariam, o comércio contrairia, as redes de abastecimento ficariam bloqueadas e a economia global entraria em colapso", diz Robert A. Manning, do Stimson Center, em Washington.

Os prejuízos às empresas que utilizam chips fabricados em Taiwan poderiam chegar a US$ 1,6 trilhão de dólares por ano (R$ 9 trilhões na cotação atual), segundo um estudo do Rhodium Group.