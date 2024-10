Colômbia goleia lanterna Chile (4-0) e alcança Argentina na liderança das Eliminatórias

A dupla Díaz-Córdoba fez uma jogada brilhante quase aos 20 minutos que deixou Córdoba no mano a mano com Cortés, mas o atacante do russo Krasnodar demorou a decidir e desperdiçou a oportunidade.

Depois de mais de meia hora controlando a bola, o gol da Colômbia veio num escanteio e contou com uma dose de sorte. O zagueiro Jhon Lucumí cabeceou e a bola desviou na nuca de seu companheiro de defesa, Dávinson Sánchez, que confundiu o goleiro chileno e marcou o primeiro gol do jogo.

Com a vantagem, a Colômbia se acomodou no campo e o craque James Rodríguez passou a ditar o ritmo com seus dribles, passes e até um chute que passou bem perto da meta.

Gareca foi para o vestiário desconsolado após um primeiro tempo para ser esquecido.

- Domínio total da Colômbia -

No segundo tempo, Lorenzo substituiu Córdoba, que havia recebido um cartão amarelo ainda no primeiro tempo, por Jhon Durán, atendendo ao clamor da torcida que viu o atacante explodir nos últimos meses jogando pelo inglês Aston Villa.