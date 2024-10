O terror dos pesqueiros ilegais em uma ilha protegida da Colômbia

"O Pacífico colombiano é muito rico", afirma o almirante da Marinha Rafael Aranguren.

Com "nossos navios podemos chegar a essa parte do território e exercer os controles para que não explorem ilicitamente essas riquezas, para que não deteriorem o meio ambiente a fim de garantir (que) se preserve no tempo", diz o comandante dos marinheiros no Pacífico.

A Marinha afirma ter prendido este ano 30 pessoas por pesca ilegal na Colômbia.

No início do ano, o governo permitiu que os pescadores artesanais consumam carne de tubarões se caírem involuntariamente em suas redes. A decisão provocou rechaço entre os ambientalistas, que a consideram um incentivo ao consumo e à caça desses animais.

O sonho de López é ter em todo esse oceano uma frota de embarcações dedicadas à conservação e à ciência.

O Silky deve "ser levado como uma referência para gerar novas alianças e novas estratégias para o controle (da pesca ilegal) que aflige a todos nós no mundo", conclui.