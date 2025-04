Enquanto Putin mata inocentes, Trump alivia a barra

O presidente Vladimir Putin, na prática, se aproveita do indisfarçável apoio de Donald Trump para intensificar os ataques.

A tática de Trump parece ser levar o presidente Volodymyr Zelensky ao desespero para, então, obter vantagens econômicas com a exploração dos recursos do subsolo ucraniano e, ao mesmo tempo, forçar uma paz em termos favoráveis a Putin.

Putin, por sua vez, se beneficia do fato de Trump estar mais focado em uma guerra comercial de tarifas, relegando o conflito ucraniano a segundo plano.

Por sorte, a apresentação teatral religiosa programada para as crianças estava marcada para uma hora depois do fim da missa. Assim, cerca de cem crianças envolvidas na encenação foram poupadas —estavam distantes da igreja cristã ortodoxa no momento do ataque com os dois mísseis.

No mesmo domingo, ataques aéreos russos atingiram o hospital lotado de Odessa e o centro habitado da cidade de Dnipro, no Donbass.

Em entrevista à emissora norte-americana CBS, Zelensky chamou Putin de "bastardo" e pediu que Trump visitasse a Ucrânia antes de firmar qualquer acordo, para que visse com os próprios olhos a dimensão da tragédia.