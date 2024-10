Oposição venezuelana reivindica na OEA 'vitória' eleitoral sobre Maduro

A oposição, que denuncia uma fraude, publicou em um site cópias das atas eleitorais com as quais reivindica a vitória de González, que vive exilado na Espanha depois que uma ordem de prisão foi emitida contra si.

"Com 83,5% das atas totalizadas, podemos dizer inequivocamente que González Urrutia foi eleito" com "pelo menos" 7,3 milhões de votos (67% dos votos contabilizados), assegurou Silva durante a apresentação do relatório.

Segundo o documento, as atas coletadas abrangem todos os estados do país sul-americano e 331 de 335 municípios.

"Uma apresentação técnica e impecável do desejo de mudança dos venezuelanos. O mundo não tem dúvidas", publicou González Urrutia na rede X.

Por sua vez, a dirigente opositora María Corina Machado comemorou o que classificou de "dia histórico".

As autoridades venezuelanas, em contrapartida, sustentam que as atas publicadas na internet pela oposição são "fabricadas".