Técnico do México fez exames de rotina e 'está bem', esclarece federação

O técnico da seleção do México, Javier Aguirre, "está bem" e vai comandar a equipe no amistoso contra os Estados Unidos nesta terça-feira (15), informou a federação de futebol do país, esclarecendo as versões que saíram na imprensa sobre um suposto mal-estar do treinador na concentração.

"Javier está bem e estará no jogo contra os Estados Unidos", informou a seleção mexicana em sua conta na rede social X.

Aguirre "compareceu nesta manhã à clínica de seu amigo, o doutor Rafael Ortega, para fazer exames de rotina após uma cirurgia nas costas realizada no mês passado", detalha o comunicado.