Bombardeio israelense deixa aldeia cristã libanesa entre indignação e desolação

Ele não estava em casa durante o ataque, mas sua mãe ficou ferida na perna.

- Aprender a lição -

As escavadeiras limparam o caminho montanhoso um dia após o ataque, com cheiro de cadáveres no ar e restos humanos caídos em uma vala.

O ataque causou alarme no norte do Líbano e suscitou apelos a uma investigação independente por parte do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU.

"Estamos realmente preocupados com (...) as leis da guerra e os princípios de distinção, proporção e proporcionalidade", disse o porta-voz do gabinete, Jeremy Laurence, aos repórteres na segunda-feira.

Os confrontos transfronteiriços do último ano entre Israel e o Hezbollah se intensificaram em 23 de setembro, quando Israel aumentou os bombardeios contra os redutos do Hezbollah nos subúrbios a leste, sul e subúrbios do sul de Beirute.