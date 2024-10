'Galápagos do Norte' no Canadá, um modelo para a proteção da biodiversidade

No entanto, por trás da paisagem onírica desta região, a realidade é mais sombria: a poluição, a pesca industrial e a mudança climática já alteraram o ecossistema.

Os cientistas acreditam, por exemplo, que a onda de calor que atingiu a Colúmbia Britânica em 2021 matou 1 bilhão de organismos marinhos nas zonas entremarés (espécies que vivem no espaço costeiro que fica exposto quando a maré baixa).

- "Ecossistema mais forte" -

Salmões, baleias, ursos, lobos, assim como florestas de algas e cedros milenários: no total, a reserva marinha abriga mais de 64 espécies de peixes, 70 de aves marinhas, 30 de mamíferos marinhos e 52 de invertebrados como moluscos, ouriços-do-mar e polvos, entre outras espécies.

"Este é um dos ecossistemas mais ricos e produtivos do mundo", afirma Christine Smith-Martin, diretora da organização que reúne as primeiras nações que se estabeleceram na costa oeste da América do Norte.

O acordo para conservar esta vasta área assinado por quinze Primeiras Nações da costa do Pacífico, o governo canadense e o da província da Colúmbia Britânica, é um reconhecimento do delicado equilíbrio entre a conservação dos ecossistemas e as necessidades dos povos indígenas.