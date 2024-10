Venda de rãs exóticas: uma 'solução prática' para o tráfico na Colômbia

"Existe uma demanda internacional de rãs, é importante prover rãs legalmente que possam se reproduzir em (seu novo) destino" no exterior, disse à AFP Iván Lozano, fundador do centro com uma população de 14 espécies.

O tráfico de rãs tem penalidade entre 5 e 12 anos de prisão na Colômbia, sede da COP16 em outubro e um paraíso para a biodiversidade.

Nos Estados Unidos e nos países europeus, a posse desses anfíbios é permitida e "milhões de animais vertebrados terrestres são retirados vivos de seu ambiente na Colômbia para o tráfico internacional de espécies", continua.

Os ambientalistas estimam que 10% dos anfíbios conhecidos do mundo vivem no país andino, com 895 espécies.

Para Lozano, o reservatório é uma solução "prática" e legal para a conservação.

- "Um lugar melhor" -

O projeto autossustentável exporta sete espécies para o mercado internacional e outras sete estão aguardando licenças.