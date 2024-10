Em visita rara ao Egito, chanceler do Irã pede calma na região

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, alertaram nesta quinta-feira (17) para o perigo de um conflito regional durante uma reunião incomum no Cairo.

Araqchi é o primeiro chanceler iraniano a visitar a capital egípcia desde 2013 e está no país como parte de uma viagem regional, depois que Israel prometeu bombardear o Irã em retaliação ao ataque de Teerã de 1º de outubro.

No dia, a República Islâmica lançou quase 200 mísseis contra Israel como represália, segundo Teerã, pelas mortes do líder do Hamas - que o Irã atribui a Israel -, de um general iraniano e do comandante do Hezbollah em bombardeios israelenses no Líbano.