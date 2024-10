Noboa propõe reforma para permitir bases militares estrangeiras no Equador

Os críticos do correísmo, que preside o Parlamento, mas não tem maioria, afirmam que o narcotráfico cresceu no Equador após o fechamento da base de Manta. Em 2010, 18,2 toneladas de drogas foram apreendidas no país sul-americano, contra 219 toneladas em 2023.

Entre janeiro e meados de outubro deste ano, a nação confiscou um recorde de 228 toneladas, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2023.

A Assembleia Nacional deverá analisar a reforma constitucional em dois debates e, se aprovada, será submetida a um referendo, que pode ser realizado junto às eleições de fevereiro.

sp/db/jb/mvv

