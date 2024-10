A morte de Sinwar, um grande golpe para o Hamas que abre novos caminhos para a guerra

Para Elliot Abrams, pesquisado do Conselho das Relações Exteriores (CFR), sua morte "pode mudar a situação" e "facilitar um acordo".

"Sinwar foi considerado um dos principais obstáculos a um acordo, embora não tenha sido o único. Sua morte pode levar a uma mudança de dinâmica", desde que o governo israelense "aproveite a oportunidade" e Sinwar seja substituído "por alguém com posições diferentes", diz Horowitz.

Os analistas também concordam que a morte de Sinwar aumentará a pressão sobre o governo israelense.

Mesmo antes de sua morte ser anunciada, o grupo de famílias de reféns "Bring them home now" comemorou no X a "eliminação do líder do Hamas em Gaza".

"Os familiares dos sequestrados pedem que este avanço seja aproveitado para chegar a um acordo imediato que garanta o retorno dos reféns. Apelamos ao governo israelense, aos líderes mundiais e aos países mediadores para que transformem esta conquista militar em conquista diplomática", acrescentou o grupo.

- Rumo ao fim da guerra? -

Netanhayu afirmou, após a morte de Sinwar, que "embora não seja o fim da guerra em Gaza, é o início do fim". Neste ponto, os analistas consultados são cautelosos.