Biden e aliados europeus ressaltam determinação de seguir apoiando Ucrânia

Starmer garantiu que os aliados seguem "absolutamente decididos" a apoiar a Ucrânia.

Até o momento, nenhuma das exigências feitas pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em seu "plano para a vitória" obteve apoio unânime dos aliados. O plano foi apresentado à União Europeia (UE) e à Otan na quinta-feira.

Após a tumultuada Presidência de Trump (2017-2021), o mandato de Joe Biden marcou uma clara melhora nas relações entre Washington e Berlim, especialmente na questão ucraniana.

O presidente democrata, que se retirou da corrida presidencial, havia adiado uma viagem à Alemanha há uma semana por causa da passagem do furacão Milton pelos EUA.

Além da Ucrânia, a situação no Oriente Médio também está na pauta das reuniões em Berlim.

No comunicado, os quatro dirigentes ocidentais consideraram que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, em uma operação militar na Faixa de Gaza, implica "a necessidade imediata" de libertar os reféns israelenses ainda cativos e o fim da guerra em Gaza.