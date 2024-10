Democracias ocidentais são acusadas na ONU de reprimir manifestações pró-palestinos

As democracias ocidentais, em particular os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Bélgica, foram acusadas nesta sexta-feira (18) na ONU de reprimir "duramente" o direito de se manifestar em favor da causa palestina, especialmente no início da guerra na Faixa de Gaza.

Em um documento apresentado à Assembleia Geral e à imprensa, a relatora especial sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, Irene Khan, também acusou Israel de realizar "assassinatos seletivos de jornalistas nos Territórios Palestinos Ocupados" e de cometer "graves ataques" a meios de comunicação.

Essa advogada de direitos humanos de Bangladesh, especialista independente da ONU desde 2020, criticou "vários países europeus por impor restrições à liberdade de expressão, reprimir protestos contra a carnificina em Gaza e proibir manifestações pró-palestinos".