Juízes italianos anulam prisão de migrantes enviados para a Albânia

Um tribunal italiano anulou nesta sexta-feira (18) a prisão de 12 solicitantes de asilo na Albânia, transferidos pelo governo de Roma, informaram várias fontes.

A corte invocou uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que menciona os países de origem considerados "seguros" pelos países de acolhida, e concluiu que os migrantes procedentes de Bangladesh e Egito não preenchem os requisitos de prisão previstos no acordo entre Itália e Albânia.

O governo de Giorgia Meloni, líder do partido de extrema direita Fratelli d'Italia (FDI), assinou em 2023 um acordo com a Albânia, que não faz parte da União Europeia, para criar dois centros de acolhimento para que migrantes resgatados no Mediterrâneo possam solicitar asilo.